В Доброполье из-за взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

На момент взрыва в помещении находился 23-летний владелец и его бывшая жена. Женщина получила травмы.

В Доброполье из-за взрыва гранаты в квартире погиб мужчина
Фото: police.dn.ua

В городе Доброполье Донецкой области в квартире жилого дома из-за взрыва гранаты погиб мужчина.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что услышала в соседней квартире взрыв.

"Установлено, что на момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для медицинского осмотра (без госпитализации)", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что взрывной предмет погибший купил у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан.

Открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua

Продолжается досудебное расследование.

По данным полиции, с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами пострадали восемь человек, из них двое погибли, шестеро получили ранения.

Напомним, ранее в Мирнограде 3-летний ребенок прострелил себе ногу пистолетом, оставленным на тумбочке.


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