В Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

В Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами
Фото: facebook.com/zakpolice

На дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатской области в течение нескольких часов патрульные остановили ряд машин, в которых перевозили запрещенные вещи.

Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Фейсбуке.

Так, патрульные остановили за нарушении правил дорожного движения автомобиль Chery Amulet. Во время поверхностной проверки водитель начал подозрительно себя вести и заметно нервничать. В результате правоохранители обнаружили у него сверток сухого зеленого измельченного вещества, внешне похожего на марихуану.

Затем полицейские остановили Volkswagen, у пассажиров которого обнаружили три ножа, балаклаву и терн.

Фото: facebook.com/zakpolice

"У водителя автомобиля BMW, который нарушал правила движения, во время проверки инспекторы заметили предмет ударно-дробильного действия, похожий на телескопическую дубинку. На вопрос патрульных о том, зачем водителю этот предмет, человек не смог дать однозначного ответа", - рассказали патрульные.

Фото: facebook.com/zakpolice

Отмечается, что во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В связи с возможными провокациями в области полиция усилила несение службы, в частности на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.

Напомним, ранее депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Закарпатской области на 15 марта планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Неизвестный бросил гранату в жилой дом в РовноНеизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно
Тина Кароль поразила откровениями о личной жизниТина Кароль поразила откровениями о личной жизни
Данилко назвал свой максимальный гонорар за выступлениеДанилко назвал свой максимальный гонорар за выступление
Данилко рассказал о сложных отношениях с пьющим отцомДанилко рассказал о сложных отношениях с пьющим отцом
У жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евроУ жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евро
Блок рекламы


Похожие новости
Пьяный одессит стрелял из ружья по прохожим и машинам из окна своей квартирыПьяный одессит стрелял из ружья по прохожим и машинам из окна своей квартиры
В Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителейВ Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителей
В Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахтеВ Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахте
В Вене задержали афганца, которого подозревают в нападении с ножом на четырех человекВ Вене задержали афганца, которого подозревают в нападении с ножом на четырех человек
Под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницуПод Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу
В Кривом Роге задержали группу наркодилеров с 400 дозами метамфетаминаВ Кривом Роге задержали группу наркодилеров с 400 дозами метамфетамина
В Харьковской области 12-летнюю школьницу засыпало двухметровым слоем снегаВ Харьковской области 12-летнюю школьницу засыпало двухметровым слоем снега
Минздрав: смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖМинздрав: смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖ
В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержанииВ Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании
В Закарпатской области неизвестные пытались поджечь магазин местного депутатаВ Закарпатской области неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата
Последние новости
Подгружаем последние новости