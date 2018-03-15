В Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.
На дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатской области в течение нескольких часов патрульные остановили ряд машин, в которых перевозили запрещенные вещи.
Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Фейсбуке.
Так, патрульные остановили за нарушении правил дорожного движения автомобиль Chery Amulet. Во время поверхностной проверки водитель начал подозрительно себя вести и заметно нервничать. В результате правоохранители обнаружили у него сверток сухого зеленого измельченного вещества, внешне похожего на марихуану.
Затем полицейские остановили Volkswagen, у пассажиров которого обнаружили три ножа, балаклаву и терн.
"У водителя автомобиля BMW, который нарушал правила движения, во время проверки инспекторы заметили предмет ударно-дробильного действия, похожий на телескопическую дубинку. На вопрос патрульных о том, зачем водителю этот предмет, человек не смог дать однозначного ответа", - рассказали патрульные.
Отмечается, что во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
В связи с возможными провокациями в области полиция усилила несение службы, в частности на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.
Напомним, ранее депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Закарпатской области на 15 марта планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.
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