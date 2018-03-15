В Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

На дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатской области в течение нескольких часов патрульные остановили ряд машин, в которых перевозили запрещенные вещи.

Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Фейсбуке.

Так, патрульные остановили за нарушении правил дорожного движения автомобиль Chery Amulet. Во время поверхностной проверки водитель начал подозрительно себя вести и заметно нервничать. В результате правоохранители обнаружили у него сверток сухого зеленого измельченного вещества, внешне похожего на марихуану.

Затем полицейские остановили Volkswagen, у пассажиров которого обнаружили три ножа, балаклаву и терн.

Фото: facebook.com/zakpolice

"У водителя автомобиля BMW, который нарушал правила движения, во время проверки инспекторы заметили предмет ударно-дробильного действия, похожий на телескопическую дубинку. На вопрос патрульных о том, зачем водителю этот предмет, человек не смог дать однозначного ответа", - рассказали патрульные.

Фото: facebook.com/zakpolice

Отмечается, что во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В связи с возможными провокациями в области полиция усилила несение службы, в частности на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.

Напомним, ранее депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Закарпатской области на 15 марта планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.