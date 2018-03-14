Мужчина с игрушечной бомбой пытался захватить киевское предприятие

Визитера задержала охрана.

58-летний киевлянин с игрушечной бомбой днем в среду зашел в здание столичного предприятия и потребовал от работников покинуть помещение под угрозой взрыва.

Визитера задержала охрана предприятия и вызвала полицию. Кинологи и взрывотехники осмотрели помещение и изъяли устройство, которое он принес с собой. Установлено, что мужчина угрожал муляжом.

Мотивы задержанного выясняются, сообщает полиция Киева.


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