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2018-03-14
Мужчина с игрушечной бомбой пытался захватить киевское предприятие
Визитера задержала охрана.
58-летний киевлянин с игрушечной бомбой днем в среду зашел в здание столичного предприятия и потребовал от работников покинуть помещение под угрозой взрыва.
Визитера задержала охрана предприятия и вызвала полицию. Кинологи и взрывотехники осмотрели помещение и изъяли устройство, которое он принес с собой. Установлено, что мужчина угрожал муляжом.
Мотивы задержанного выясняются, сообщает полиция Киева.
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