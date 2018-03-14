Эпидемия кори в Украине отступила, - МОЗ

minzdrav

В Украине уменьшается число новых случаев заболевания корью.

Об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«С прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось еще на 10%. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 10-ю неделю 2018 года корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок», – сообщили в министерстве.

Всего с начала 2018 года корью в Украине заболели 7069 человек – 2434 взрослых и 4635 детей.

«Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по четыре), Сумской (пять), Харьковской (10), Херсонской (13) областях», – говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве отметили, что риск заболеть корью в стране сохраняется, и призвали вакцинировать детей.


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