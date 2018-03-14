В Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газа из-за повреждения трубы
При проведении сварочных работ произошла утечка и возгорание природного газа.
В Кривом Роге 90 многоквартирных жилых домов остались без газоснабжения из-за повреждения газовой трубы
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне города при проведении сварочных работ газовой трубы диаметром 100 мм произошла утечка и возгорание природного газа.
Прорыв был ликвидирован по состоянию на 23:20.
Восстановление газоснабжения запланировано на 14 марта.
Напомним, ранее в Харькове за 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов.
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