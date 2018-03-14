В ночь на 25 марта Украина перейдет на летнее время

Стрелки часов переводят в почти 70 странах мира.

В ночь на воскресенье, с 24 на 25 марта 2018 года, Украина переведет стрелки часов на час вперед.

Переход на летнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Введение "летнего времени" предусмотрено постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно постановлению, на территории Украины ежегодно часовая стрелка переводится на час вперед в последнее воскресенье марта в 3:00 и в последнее воскресенье октября в 4:00 - на час назад.

Летнее время используется в почти 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы).