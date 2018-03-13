Пьяный одессит стрелял из ружья по прохожим и машинам из окна своей квартиры

Пострадавших нет, нарушитель доставлен в отделение полиции.

В Малиновском районе Одессы 33-летнимй мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

В результате стрельбы никто не пострадал. Нарушитель доставлен в отделение полиции.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна на втором этаже жилого дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям из ружья.

Приехавшие по вызову полицейские обезвредили агрессивного мужчину. Как выяснилось, стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские изъяли ружье, правонарушение зарегистрировано по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее пьяный полицейский открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса.