Пьяный одессит стрелял из ружья по прохожим и машинам из окна своей квартиры
Пострадавших нет, нарушитель доставлен в отделение полиции.
В Малиновском районе Одессы 33-летнимй мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
В результате стрельбы никто не пострадал. Нарушитель доставлен в отделение полиции.
К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна на втором этаже жилого дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям из ружья.
Приехавшие по вызову полицейские обезвредили агрессивного мужчину. Как выяснилось, стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.
Полицейские изъяли ружье, правонарушение зарегистрировано по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, ранее пьяный полицейский открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса.
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13.03.2018 16:22