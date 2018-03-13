Адвокат разъяснил как изменятся правила похорон с 15 марта

похороны

С 15 марта в Украине вступают в силу "поправки Лозового" к Уголовному кодексу. Изменения коснутся и правил захоронения. Для проведения похорон необходимо будет получить решение суда.

Однако, изменения будут касаться только тех, кто умер неестественной смертью, т.е. стал жертвой насильственных действий. Об этом рассказал адвокат Роман Посикира на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

Для большинства умерших правила захоронения не изменятся. Только в случае, если человек стал жертвой насильственных действий, разрешение на экспертизу будут давать не следователи по делу, а суды.

Адвокат разъяснил как изменятся правила похорон с 15 марта

Новость активно комментируют в сети. Большинство пользователей считают, что неразбериха и очереди в судах будут создавать проблемы простым украинцам.

Адвокат разъяснил как изменятся правила похорон с 15 марта
Адвокат разъяснил как изменятся правила похорон с 15 марта


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Неизвестный бросил гранату в жилой дом в РовноНеизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно
Тина Кароль поразила откровениями о личной жизниТина Кароль поразила откровениями о личной жизни
Данилко назвал свой максимальный гонорар за выступлениеДанилко назвал свой максимальный гонорар за выступление
В Киеве в ходе проведения спецоперации был ранен сотрудник СБУВ Киеве в ходе проведения спецоперации был ранен сотрудник СБУ
У жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евроУ жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евро
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине меняются правила захоронения умерших людейВ Украине меняются правила захоронения умерших людей
В Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского раллиВ Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
В Киеве похоронили космонавта КаденюкаВ Киеве похоронили космонавта Каденюка
ДТП в Харькове: Адвокат Зайцевой сообщила о скором окончании досудебного расследованияДТП в Харькове: Адвокат Зайцевой сообщила о скором окончании досудебного расследования
Убийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокатУбийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат
Студенты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучениеСтуденты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение
Вышел трейлер пятого сезона «Кремниевая долина». Первая серия — 25 марта
Адвокаты Ноздровской заявили, что их не допустили ко всем материалам делаАдвокаты Ноздровской заявили, что их не допустили ко всем материалам дела
В Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взяткиВ Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости