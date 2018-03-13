Адвокат разъяснил как изменятся правила похорон с 15 марта

С 15 марта в Украине вступают в силу "поправки Лозового" к Уголовному кодексу. Изменения коснутся и правил захоронения. Для проведения похорон необходимо будет получить решение суда.

Однако, изменения будут касаться только тех, кто умер неестественной смертью, т.е. стал жертвой насильственных действий. Об этом рассказал адвокат Роман Посикира на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

Для большинства умерших правила захоронения не изменятся. Только в случае, если человек стал жертвой насильственных действий, разрешение на экспертизу будут давать не следователи по делу, а суды.

Новость активно комментируют в сети. Большинство пользователей считают, что неразбериха и очереди в судах будут создавать проблемы простым украинцам.