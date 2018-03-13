В Киеве ограбили квартиру французского дипломата (обновлено)

Вор с помощью сообщников сделал дубликат ключа и проник в квартиру.

В Киеве ограбили квартиру французского дипломата (обновлено)
Фото: torange.biz

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 22-летнему гражданину, который ограбил квартиру французского дипломата в центре столицы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личность вора - им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище). Решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обновление. Изначально прокуратура сообщала, что вор проник в квартиру посла Франции, но потом исправила свое сообщение.

Напомним, с сентября 2015 года дипмиссию Франции в Украине возглавляет Изабель Дюмон. Ранее послом Франции в Украине был Ален Реми.


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