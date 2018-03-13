В Киеве затопило Фанерную улицу на левом берегу

Причина - в поднятии воды в мелиоративном канале.

В Киеве в связи с поднятием уровня воды в мелиоративном канале КП "Плесо" затопило проезжую часть Фанерной улицы.

Пресс-служба "Киевавтодора" сообщила, что движение транспорта по этой улице, которая выходит на Харьковское шоссе возле ЖК "Мега-Сити", ограничено.

Издание "Информатор" пишет, что улицу подтапливает по несколько раз в год. Со слов очевидцев издание пишет, что за два последних дня в водную ловушку попали более десяти машин.

Фото: Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua

Напомним, таяние снега в Николаевской области привело к тому, что военный полигон "Широкий лан" погрузился в жидкую грязь.


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