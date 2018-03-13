Умер телеведущий Олесь Терещенко

Журналист не смог победить рак.

Умер телеведущий Олесь Терещенко

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко скончался на 44-году жизни.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального общественного телевидения Зураб Аласания.

Летом прошлого года Терещенко сообщил, что борется с онкологическим заболеванием.

Журналист работал на телеканалах "1+1" и "UA:Первый".


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