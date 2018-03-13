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2018-03-13
Умер телеведущий Олесь Терещенко
Журналист не смог победить рак.
Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко скончался на 44-году жизни.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального общественного телевидения Зураб Аласания.
Летом прошлого года Терещенко сообщил, что борется с онкологическим заболеванием.
Журналист работал на телеканалах "1+1" и "UA:Первый".
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