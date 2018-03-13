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Умер телеведущий Олесь Терещенко Журналист не смог победить рак. Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко скончался на 44-году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального общественного телевидения Зураб Аласания. Летом прошлого года Терещенко сообщил, что борется с онкологическим заболеванием. Журналист работал на телеканалах "1+1" и "UA:Первый".

LB.ua

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