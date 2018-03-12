Умер французский кутюрье Юбер де Живанши

Основатель модного дома Givenchу скончался на 92 году жизни.

Умер французский кутюрье Юбер де Живанши
Фото: lady.ru

Французский модельер, основатель модного дома Givenchу Юбер де Живанши скончался во Франции на 92 году жизни, сообщает издание Le Figaro.

О смерти модельера сообщил его партнер Филипп Вене, с которым Живанши жил в шато недалеко от Парижа. По его словам, дизайнер умер во сне 10 марта.

Юбер де Живанши родился в 1927 году. В 1952 году, в возрасте 25 лет, он открыл собственный дом моды Givenchy, став самым молодым из творцов высокой моды.

В числе его постоянных клиенток были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, для которой он создал знаменитое черное платье, появившееся в фильме "Завтрак у Тиффани". В 1995 году модельер отошел от дел.


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