Умер французский кутюрье Юбер де Живанши
Основатель модного дома Givenchу скончался на 92 году жизни.
Французский модельер, основатель модного дома Givenchу Юбер де Живанши скончался во Франции на 92 году жизни, сообщает издание Le Figaro.
О смерти модельера сообщил его партнер Филипп Вене, с которым Живанши жил в шато недалеко от Парижа. По его словам, дизайнер умер во сне 10 марта.
Юбер де Живанши родился в 1927 году. В 1952 году, в возрасте 25 лет, он открыл собственный дом моды Givenchy, став самым молодым из творцов высокой моды.
В числе его постоянных клиенток были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, для которой он создал знаменитое черное платье, появившееся в фильме "Завтрак у Тиффани". В 1995 году модельер отошел от дел.
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12.03.2018 08:59