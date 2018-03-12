Умер французский кутюрье Юбер де Живанши

Основатель модного дома Givenchу скончался на 92 году жизни.

Французский модельер, основатель модного дома Givenchу Юбер де Живанши скончался во Франции на 92 году жизни, сообщает издание Le Figaro.

О смерти модельера сообщил его партнер Филипп Вене, с которым Живанши жил в шато недалеко от Парижа. По его словам, дизайнер умер во сне 10 марта.

Юбер де Живанши родился в 1927 году. В 1952 году, в возрасте 25 лет, он открыл собственный дом моды Givenchy, став самым молодым из творцов высокой моды.