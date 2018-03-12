У жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евро
Подозреваемые были задержаны в Киеве.
Утром 11 марта в Шевченковском районе Киева полицейские задержали трех грабителей, один из которых является гражданином Турции. Их подозревают в ограблении квартиры жителя Вышгорода, которое произошло раньше в тот же день.
По данным LB.ua, грабители повредили замки входных дверей, проникли в квартиру и забрали 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов стерлингов, 4,2 тыс. евро и ювелирные изделия.
Данный факт расследуется по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса - кража.
Похищенное имущество у грабителей изъято.
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