У жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евро

Подозреваемые были задержаны в Киеве.

?У жителя Вышгорода из квартиры украли 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов и 4,2 тыс. евро
Фото: Полиция Киева

Утром 11 марта в Шевченковском районе Киева полицейские задержали трех грабителей, один из которых является гражданином Турции. Их подозревают в ограблении квартиры жителя Вышгорода, которое произошло раньше в тот же день.

По данным LB.ua, грабители повредили замки входных дверей, проникли в квартиру и забрали 69,5 тыс. долларов, 4,9 тыс. фунтов стерлингов, 4,2 тыс. евро и ювелирные изделия.

Данный факт расследуется по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса - кража.

Похищенное имущество у грабителей изъято.


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