В Одессе следователь полиции вымогал $15 тыс. за переквалификацию преступления

Злоумышленника задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

В Одессе следователь полиции вымогал $15 тыс. за переквалификацию преступления
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве следователя одного из райотделов полиции города.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что подозреваемый систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств.

Правоохранители задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тыс. долларов США за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 УК (хулиганство), на более мягкую и возврат конфискованного оружия.

Злоумышленника задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Задержанному объявлено о подозрении.

Напомним, ранее, 7 марта, в Харьковской области на взятке попался подполковник полиции.


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