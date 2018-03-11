?В Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителей

Они проводили обыск у жительницы одного из сел Радивиловского района.

В субботу, 10 марта, в Ровенской области задержали четверых мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов

Как сообщается на сайте полиции, утром в полицию на незаконный обыск пожаловалась 51-летняя жительница села Остров (Радивиловский район). Позже выяснилось, что мужчины ворвались в ее дом, представилась сотрудниками специализированного правоохранительного органа и начали обыскивать. Женщина никогда не имела проблем с законом, поэтому начала бить тревогу и звонить на 102.

Группа реагирования патрульной полиции, которая приехала на вызов, увидела возле дома автомобиль Mercedes-Benz Vito. Внутри было трое мужчин. Еще два человека стояли рядом, но во время разговора с полицейскими они бросились бежать. Через несколько часов одного беглеца задержали в соседнем селе Пляшева, где он ждал маршрутку в Ровно.

Во время осмотра дома полицейские нашли фальшивое удостоверение сотрудника правоохранительного органа, а в микроавтобусе - электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники.

В полиции по данному факту открыли сразу несколько уголовных производств. По факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица начато досудебное расследование по части 2 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного проникновения в жилище лица, что предусматривает часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины.