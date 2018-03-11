В Украине меняются правила захоронения умерших людей

Из-за новых правил украинские морги с 15 марта не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы.

Об этом заявил в интервью ГолосUA сотрудник ритуального дома Андрея Дудника.

Эксперт также отрицает, что для захоронения усопшего нужно разрешение прокуратуры. «Это абсолютная неправда. Такого не существует. На данный момент прокуратура соответствующую справку на захоронение может дать, если смерть наступила внезапно, и человек не состоял нигде на медицинском учете. Также нужно дождаться разрешения на захоронение из прокуратуры, если смерть наступила из-за криминального происшествия», — отметил он.

«В любом другом случае, тело обязаны отдать родственникам без справки из прокуратуры. На основании свидетельства о смерти в морге обязаны выдать тело», — указывает Дудник.

Он также опроверг слухи, что тела умерших будут отдавать по решению суда. «Это не соответствуют действительности. Никого в моргах не будут передерживать. Если тело передерживаться в морге – это платная процедура. Сразу же возникает вопрос, кто все это будет оплачивать?!», — сказал он.

Напомним, с 15 марта в Украине вступают в силу так называемые «поправки Лозового» к Уголовно-процессуальному кодексу, согласно которым морги не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы трупа.