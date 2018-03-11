Полиция не увидела нарушений в демонтаже МАФов на Контрактовой площади в Киеве

Заявлений о кражах имущества от предпринимателей также не поступало.

Полиция не увидела нарушений в демонтаже МАФов на Контрактовой площади в Киеве
Фото: vesti-ukr.com

Вечером 10 марта в Киеве представители коммунального предприятия "Киевблагоустройство" демонтировали малые архитектурные формы на Контрактовой площади, в числе которых оказался известный среди горожан "кофе-бус".

В социальных сетях, например, в паблике dtp.kiev.ua появились жалобы на то, как это происходило.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади вандальным образом трощили МАФы-кофейные (которые с документами, и сам "Благоустрий" их туда ставил), а 2-3 МАФа пропало вообще. Опять пришло время 90-х! 30 человек в масках и на машинах без номеров ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Срывали сигнализацию, ели товар и крали, что могли", - утверждается в сообщении.

Однако в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проходил на законных основаниях, его проводили сотрудники КП "Киевблагоустройство". Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

"Вчера вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные сносят малые архитектурные формы на Контрактовой площади. На место инцидента сразу прибыли экипажи патрульных. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Правоохранители выяснили, что МАФы демонтировали работники КП "Киевблагоустройство", согласно предписанию Киевской городской государственной администрации", - сообщили правоохранители.

Напомним, за снос МАФов в столице отвечает КП “Киевблагоустройство”. С 14 августа временным руководителем этого КП стал депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Мэр Киева Виталий Кличко в конце февраля 2018 года сообщил, что в течение 2017 года в столице демонтировали около 1,5 тыс. незаконных МАФов, на очереди еще примерно 1,6 тыс.


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