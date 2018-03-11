В Полтаве из-за взрыва неустановленного предмета погиб 31-летний мужчина

Происшествие квалифицировали по статье "Умышленное убийство".

В субботу, 10 марта, около семи часов вечера в Киевском районе Полтавы произошел взрыв.

Как сообщается на сайте полиции, в результате взрыва рядом с собственным двором погиб 31-летний местный житель.

Фото: pl.npu.gov.ua

По данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 УК (Умышленное убийство).

Местное издание "Полтавщина" пишет, что взрыв произошел в районе дома №103 на улице Балакина. По словам местных жителей, разорвался самодельное взрывное устройство.

Пресс-офицер полтавского отделения полиции №1 Владимир Пасичко рассказал изданию, что полиция пока устанавливает, какой именно предмет взорвался. Это точно не была граната. Также полицейские установили, что погибший не участвовал в АТО и, скорее всего, что это не было самоубийство.


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