Данилко назвал свой максимальный гонорар за выступление
Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что самый большой гонорар его коллектива составлял $260 тыс.
Об этом он заявил в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора издания «
«Такое было только раз. Иногда случается с артистами в пик популярности. Какой-то Новый год. Еще до звезды на голове. Мы пели «А я только с мороза…», вот эти песни. Одна компания заказала Сердючку, но с условием, чтобы мы в Москве не выступали в эту ночь нигде больше. И это стоило дорого. За эксклюзивную новогоднюю ночь была цифра $260 тыс. Я настолько был удивлен этой сумме. Эксклюзив. «Чтобы вы нигде не выступали, мы платим такие деньги». Мы подумали – и решили нигде больше не выступать. Только у них», – сказал Данилко.
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10.03.2018 14:29