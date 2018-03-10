Неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно

При взрыве никто не пострадал.

Неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно
Фото: стоп-кадр с видео

В Ровно неизвестный около 10:00 в субботу бросил гранату в дом, где проживает семья с малолетним ребенком.

Как сообщается на сайте полиции Ровенской области, инцидент произошел на ул.Заречная.

Взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

По факту хулиганства с применением оружия возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета.


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