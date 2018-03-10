Тина Кароль поразила откровениями о личной жизни

Тина Кароль

Популярная украинская певица и тренер восьмого сезона вокального шоу «Голос страны» Тина Кароль призналась, что влюблена и хочет второго ребенка.

Об этом она рассказала в музыкальном фильме «Интонации Тины Кароль».

«Безусловно, я еще раз хочу стать мамой. Есть ли у меня любимый мужчина? Есть ли у меня мужчина моей мечты? Я увлечена», – произнесла Кароль, добавив: «Я чувствую, что будут перемены. Я к ним готовлюсь. Они будут обязательно».

Тина Кароль рассказала, какие отношения она считает идеальными.

«Любовь – это когда ты умеешь ставить свое эго на второй план. Идеальные отношения – когда двое людей умеют делать обмен самопожертвованиями. Тогда это родные души навсегда», — отметила певица.

Напомним, что муж Тины Кароль и отец ее ребенка Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года после полутора лет борьбы с раком желудка. Певица живет одна, много работает и воспитывает сына.

Источник: Lime


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