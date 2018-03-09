Из-за "минирования" в Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек

Взрывоопасных предметов не нашли.

?Из-за "минирования" в Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек

В Харькове из ночного клуба в связи с сообщением о заминировании эвакуировали 1500 человек. Бомбу не нашли. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

"Около 3:05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице 23 Августа в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1700 кв. м площади помещения.

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено.

Напомним, ранее школьник "заминировал" дом учительницы, чтобы не идти на занятие по танцам.


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