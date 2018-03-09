Женщине сломали ногу на акции против застройки в центре Киева

Неизвестные пытались спилить деревья, чтобы расчистить участок под застройку.

Сегодня, 9 марта 2018 года, около 8 утра неизвестные попытались спилить деревья на участке земли между домами 123 и 127 по улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева , чтобы расчистить участок под строительство здания с торгово-офисными помещениями. Местные жители пытались их остановить, завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу. Об этом LB.ua сообщил местный житель.

"Примерно в 7:40-8 утра мне позвонили соседи и сказали, что какие-то люди пилят деревья под домом. Я выскочил на улицу и увидел целую гору веток. Несколько человек пилили ветки на деревьях, другие таскали эти ветки в кучу, еще были люди, которые это всё охраняли. Один представился адвокатом застройщика. Эти люди собирались спилить четыре тополя, чтобы расчистить участок под застройку - на эту землю уже давно покушаются, но все разрешения у застройщика просрочены. Местные жители вызвали полицию, а до ее приезда потребовали прекратить любые работы", - рассказал местный житель.

Несмотря на требования местных жителей, люди застройщика продолжали работать. Тогда местные жители попытались помешать им уничтожать деревья, в результате завязалась потасовка, в которой пострадали две женщины.

"Одну женщину старшего возраста толкнули, она упала и поломала ногу. Её увезла "скорая". Полиция приехала только в 8:30, после её приезда все работы прекратились", - сказал местный житель.

Видео с места событий также приводит активистка инициативы "Варта Києва" Лидия Гончаренко:

Адвокат компании-застройщика Радислав Дутка, который также является активистом партии "Свобода", приводит в facebook декларацию о начале строительных работ, а именно возведения дома с торгово-офисными помещениями. Заказчик строительства - компания ООО "Интер-Проект" (код 32421118), руководитель в декларации - Кузьма Мстислав Владимирович. По словам Дутки, участок земли в декабре 2015 года купил немец Фред Гейдари. Радислав работает на него юристом в частном порядке и просит не связывать свою политическую деятельность с профессиональной.

В реестре Минюста говорится, что компанией "Интер-Проект" и руководит, и владеет Гейдари Фред. Адрес компании отличается от адреса в декларации о начале строительных работ.