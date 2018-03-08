Школьник "заминировал" дом учительницы, чтобы не идти на занятие по танцам

Относительно матери шутника составлены административные материалы.

Школьник "заминировал" дом учительницы, чтобы не идти на занятие по танцам
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Тернопольской области полиция разоблачила "минера", который 7 марта сообщил о взрывчатке в доме учительницы танцев.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, взрывотехники и кинологи обследовали дом в поисках взрывного устройства, однако ничего не нашли.

По данным полиции, "минером" оказался несовершеннолетний,

который просто не хотел идти на занятие по танцам.

Относительно матери шутника составлены административные материалы.

Ранее в марте два шестиклассника сообщили о минировании школы №129 на проспекте Гагарина в Киеве.


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