Школьник "заминировал" дом учительницы, чтобы не идти на занятие по танцам

Относительно матери шутника составлены административные материалы.

В Тернопольской области полиция разоблачила "минера", который 7 марта сообщил о взрывчатке в доме учительницы танцев.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, взрывотехники и кинологи обследовали дом в поисках взрывного устройства, однако ничего не нашли.

По данным полиции, "минером" оказался несовершеннолетний,

который просто не хотел идти на занятие по танцам.

Относительно матери шутника составлены административные материалы.