Школьник "заминировал" жилище учительницы, чтобы не идти на занятие по танцам
Относительно матери шутника составлены административные материалы.
В Тернопольской области полиция разоблачила "минера", который 7 марта сообщил о взрывчатке в доме учительницы танцев.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, взрывотехники и кинологи обследовали дом в поисках взрывного устройства, однако ничего не нашли.
По данным полиции, "минером" оказался несовершеннолетний,
который просто не хотел идти на занятие по танцам.
Относительно матери шутника составлены административные материалы.
Ранее в марте два шестиклассника сообщили о минировании школы №129 на проспекте Гагарина в Киеве.
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Общество
08.03.2018 11:47