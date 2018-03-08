В Вене задержали афганца, которого подозревают в нападении с ножом на четырех человек

Нападения на семью и еще одного парня произошли вчера вечером.

?В Вене задержали афганца, которого подозревают в нападении с ножом на четырех человек
Место происшествия в Вене

Полиция задержала 23-летнего гражданина Афганистана по подозрению в нападении с ножом в столице Австрии Вене, которые произошли 7 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь австрийской полиции Патрик Майерхофер, передает Радио Свобода.

По его словам, подозреваемого задержали вскоре после нападения на 20-летнего мужчины, также из Афганистана.

Майерхофер заявил, что полиция выясняет, причастен ли подозреваемый к нападению с ножом на австрийскую семью в центре Вены часом раньше. По данным правоохранителей, первое нападение произошло 7 марта около девяти вечера по Киеву во Втором районе Вены. Пострадали мужчина, женщина и их 17-летняя дочь. Они в критическом состоянии в больнице.

Второе нападение произошло позже на Пратерштерни. Пострадавший парень - также в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее топ-менеджера немецкой компании облили кислотой.


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