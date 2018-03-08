Ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета

Никто не пострадал.

Ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета
Гранатомет, с которого стреляли по ресторану
Фото: Нацполиция Киева

В ночь с 7 на 8 марта в Киеве на улице Владимирской произошел взрыв, в результате которого загорелся ресторан. Об этом сообщает сайт Нацполиции Киева.

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели ", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в помещении ресторана "Лео", который находится недалеко от Национального музея истории Украины. Выгорело около 50 квадратных метров заведения.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в ресторан подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета.

По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, ранее под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу


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