Ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета
Никто не пострадал.
В ночь с 7 на 8 марта в Киеве на улице Владимирской произошел взрыв, в результате которого загорелся ресторан. Об этом сообщает сайт Нацполиции Киева.
"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели ", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в помещении ресторана "Лео", который находится недалеко от Национального музея истории Украины. Выгорело около 50 квадратных метров заведения.
Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в ресторан подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета.
По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, ранее под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу
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07.03.2018 17:19