Ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета

Никто не пострадал.

Гранатомет, с которого стреляли по ресторану

В ночь с 7 на 8 марта в Киеве на улице Владимирской произошел взрыв, в результате которого загорелся ресторан. Об этом сообщает сайт Нацполиции Киева .

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели ", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в помещении ресторана "Лео", который находится недалеко от Национального музея истории Украины. Выгорело около 50 квадратных метров заведения.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в ресторан подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета.

По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).