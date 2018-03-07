В Одессе полиция со стрельбой задержала воров-барсеточников

Один из них получил ранение в живот из травматического пистолета.

В Одессе полицейские со стрельбой задержали троих воров-барсеточников.

Об этом сообщает "Думская".

"С полчаса назад одесские полицейские задержали возле автовокзала «Привоз» троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств", - говорится в сообщении.

Правоохранителям пришлось применить оружие, поскольку преступники пошли на таран и пытались сбить полицейского. Один из них получил ранение в живот из травматического пистолета.

Отмечается, что злоумышленников взяли с поличным - при попытке сорвать сумку.

Напомним, ранее полиция задержала четырех мужчин, которые в течение нескольких лет совершали кражи из ювелирных магазинов, банковских терминалов и разбойные нападения на "валютчиков".