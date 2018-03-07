В Одессе полиция со стрельбой задержала воров-барсеточников
Один из них получил ранение в живот из травматического пистолета.
В Одессе полицейские со стрельбой задержали троих воров-барсеточников.
Об этом сообщает "Думская".
"С полчаса назад одесские полицейские задержали возле автовокзала «Привоз» троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств", - говорится в сообщении.
Правоохранителям пришлось применить оружие, поскольку преступники пошли на таран и пытались сбить полицейского. Один из них получил ранение в живот из травматического пистолета.
Отмечается, что злоумышленников взяли с поличным - при попытке сорвать сумку.
Напомним, ранее полиция задержала четырех мужчин, которые в течение нескольких лет совершали кражи из ювелирных магазинов, банковских терминалов и разбойные нападения на "валютчиков".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
07.03.2018 16:58
07.03.2018 17:19