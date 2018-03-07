Силовики изъяли 160 кг трамадола на 32 млн гривен (обновлено)

Задержаны два человека.

Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины

Главное следственное управление Национальной полиции одновременно провело 13 обысков, во время которых изъяло десятки килограммов трамадола.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. ГПУ осуществляет процессуальное руководство по делу.

По месту жительства одного из фигурантов изъято 4 тыс. евро и три полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 5 кг.

В дачном доме гражданина, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, изъято еще 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно выводам судебной экспертизы оказалось трамадолом.

"Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн гривен", - написала Сарган.

Эти лица задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Где именно проводились обыски, Сарган не сообщила.

Обновление. Начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Андрей Кихтенко сообщил, что это рекордная для Украины партия трамадола.

"Задержаны организатор и его сообщник, которые создали канал поставки наркотика и его сбыта на территории Украины. Одновременно были проведены 14 обысков на территории Харьковской области. Была изъята рекордная партия трамадола общим весом около 160 кг. Один грамм указанного наркотического вещества сбывали за 200 гривен. То есть за ценами черного рынка партия изъятого трамадола превышает 32 млн гривен", - рассказал он.

Главному подозреваемому 40 лет, в 2009 году у него уже изымали 130 тысяч таблеток трамадола. В 2016 году он вышел на свободу и снова занялся торговлей наркотикам. Его сообщник - 46-летний бывший сотрудник милиции, подполковник в отставке.

Трамадол - синтетический опиоидный анальгетик центрального действия, который широко применяется для обезболивания в терапии и хирургии, в частности при коронарных, онкологических и ортопедических болях.

В Украине трамадол включен в список наркотических средств.