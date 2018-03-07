В Киеве в ходе проведения спецоперации был ранен сотрудник СБУ

СБУ

Во время проведения спецоперации по задержанию в Киеве торговца оружием и боеприпасами был ранен сотрудник СБ Украины. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская, передает Час Пик.

"Оперативники СБУ установили, что действующий работник батальона специального назначения Национальной полиции Киевской области занимался сбытом боеприпасов. Во время задержания он оказал сопротивление правоохранителям, подорвав гранату, в результате чего легкие телесные повреждения получил сотрудник Службы. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

В рамках уголовного производства, открытого Нацполициею по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс неотложных мер по его задержанию.

СБ Украины ежедневно реализует комплекс мероприятий по блокированию ввоза и торговли оружием и боеприпасами в мирных регионах Украины.

Всего за последний год СБУ из незаконного оборота изъято 1 тыс. 238 единиц оружия, 496 тыс. 551 боеприпас (патроны, мины, гранаты), 4 самодельные взрывные устройства, 346,5 кг взрывчатых веществ", - написала спикер.


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