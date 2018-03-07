Силовики изъяли 146 кг трамадола на 10 млн гривен

Задержаны два человека.

Силовики изъяли 146 кг трамадола на 10 млн гривен
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Главное следственное управление Национальной полиции одновременно провело 13 обысков, во время которых изъяло 146 кг трамадола.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. ГПУ осуществляет процессуальное руководство по делу.

По месту жительства одного из фигурантов изъято 4 тыс. евро и три полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 5 кг.

В дачном доме гражданина, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, изъято еще 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно выводам судебной экспертизы оказалось трамадолом.

"Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн гривен", - написала Сарган.

Эти лица задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Где именно проводились обыски, Сарган не сообщила.

Трамадол - синтетический опиоидный анальгетик центрального действия, который широко применяется для обезболивания в терапии и хирургии, в частности при коронарных, онкологических и ортопедических болях.

В Украине трамадол включен в список наркотических средств.


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