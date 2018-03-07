В Киеве четверо иностранцев ранили таксиста и угнали автомобиль

Злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице.

В Киеве четверо иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста и угнали его автомобиль, но вскоре были задержаны полицией.

37-летний таксист привез незнакомцев по указанному адресу, но вместо оплаты получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, сообщается на сайте полиции Киева .

Информацию об угоне передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева . Водитель заявил оперативникам, что авто ему не принадлежит - ему якобы позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция установила, что к угону машины причастны еще три человека, и задержала их. Это иностранцы 1982, 1986 и 1972 рождения, они ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют покушение на убийство, остальным - незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, похожий случай произошел в начале года в Днепре - пассажир такси ударил водителя ножом и угнал его автомобиль.