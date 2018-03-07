В Киеве четверо иностранцев ранили таксиста и угнали автомобиль
Злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице.
В Киеве четверо иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста и угнали его автомобиль, но вскоре были задержаны полицией.
37-летний таксист привез незнакомцев по указанному адресу, но вместо оплаты получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, сообщается на сайте полиции Киева.
Информацию об угоне передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель заявил оперативникам, что авто ему не принадлежит - ему якобы позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху.
Полиция установила, что к угону машины причастны еще три человека, и задержала их. Это иностранцы 1982, 1986 и 1972 рождения, они ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют покушение на убийство, остальным - незаконное завладение транспортным средством.
Напомним, похожий случай произошел в начале года в Днепре - пассажир такси ударил водителя ножом и угнал его автомобиль.
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Общество
07.03.2018 16:56