В Киеве четверо иностранцев ранили таксиста и угнали автомобиль

Злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице.

В Киеве четверо иностранцев ранили таксиста и угнали автомобиль
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве четверо иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста и угнали его автомобиль, но вскоре были задержаны полицией.

37-летний таксист привез незнакомцев по указанному адресу, но вместо оплаты получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, сообщается на сайте полиции Киева.

Информацию об угоне передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель заявил оперативникам, что авто ему не принадлежит - ему якобы позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция установила, что к угону машины причастны еще три человека, и задержала их. Это иностранцы 1982, 1986 и 1972 рождения, они ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют покушение на убийство, остальным - незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, похожий случай произошел в начале года в Днепре - пассажир такси ударил водителя ножом и угнал его автомобиль.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцинуВ Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцину
В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержанииВ Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании
Минздрав: смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖМинздрав: смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖ
В Харьковской области 12-летнюю школьницу засыпало двухметровым слоем снегаВ Харьковской области 12-летнюю школьницу засыпало двухметровым слоем снега
В Киеве мужчине прострелили ногу за замечание о ругательствеВ Киеве мужчине прострелили ногу за замечание о ругательстве
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского раллиВ Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли
В Киеве в ходе проведения спецоперации был ранен сотрудник СБУВ Киеве в ходе проведения спецоперации был ранен сотрудник СБУ
Возле станции метро "Лесная" в Киеве взорвались гранаты, есть пострадавшие
В Киеве во дворе жилого дома на Печерске убили мужчинуВ Киеве во дворе жилого дома на Печерске убили мужчину
В Киеве поймали дилера с наркотиками на 3 млн грнВ Киеве поймали дилера с наркотиками на 3 млн грн
В Киеве украли бронзовый бюст Леси УкраинкиВ Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки
В Киеве мужчине прострелили ногу за замечание о ругательствеВ Киеве мужчине прострелили ногу за замечание о ругательстве
В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержанииВ Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
Памятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили накануне дня ее рожденияПамятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили накануне дня ее рождения
Последние новости
Подгружаем последние новости