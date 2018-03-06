С главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах сняли электронный браслет

Мера пресечения в виде личного обязательства продлена Куряте на два месяца.

С главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах сняли электронный браслет
Фото: knk.media

Печерский районный суд Киева снял электронный браслет с бывшего начальника уголовного розыска Киева Леонида Куряты, который является подозреваемым по делу о перестрелке полицейских в Княжичах.

Об этом говорится в решении суда от 26 февраля.

Вместе с тем Куряте продлена мера пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца, то есть до 26 апреля 2018 г.

В решении суда указано, что, по мнению обвинения, подозреваемый может "скрываться от органов досудебного расследования и суда", "незаконно влиять на свидетелей, экспертов, потерпевших, других подозреваемых", "подрабатывать или уничтожать вещественные доказательства". Обвинение также отметило, что "перечисленные риски не уменьшились".

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

В январе 2017 года в связи с событиями в Княжичах 7 полицейских были уволены, 9 понесли дисциплинарное наказание из-за перестрелки в Княжичах

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура в рамках расследования перестрелки в Княжичах сообщила о подозрении трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Им вменяют превышение власти, умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.


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