"Сериал "Черное зеркало" продлили на пятый сезон

"Черное зеркало" - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером. Сериал имеет мрачную атмосферу и в сатирической форме демонстрирует современное общество и антиутопические последствия развития технологий. Премьера сериала состоялась на канале Channel 4 в 2011 году.
Напомним, ранее Netflix показал тизер шестого сезона популярного американского сериала "Карточный домик" без актера Кевина Спейси.
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