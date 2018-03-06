"Сериал "Черное зеркало" продлили на пятый сезон

В сети появился первый 17-секундный тизер - "Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо".

Популярный британский сериал "Черное зеркало" о роли высоких технологий в современной жизни, продлен на пятый сезон.

В официальном микроблоге Twitter сериала появился первый 17-секундный тизер. Он называется "Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо".

Пятый сезон "Черного зеркала" выйдет на Netflix, но дата выхода новых серий пока не сообщается. Создатели не раз говорили о планах снять еще один сезон, но официально о его продлении не объявляли.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

"Черное зеркало" - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером. Сериал имеет мрачную атмосферу и в сатирической форме демонстрирует современное общество и антиутопические последствия развития технологий. Премьера сериала состоялась на канале Channel 4 в 2011 году.

Напомним, ранее Netflix показал тизер шестого сезона популярного американского сериала "Карточный домик" без актера Кевина Спейси.