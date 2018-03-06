?Под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу

Мужчина получили ранение в ногу.

В селе Вишенки Киевской области полиция со стрельбой задержала мужчину, который устроил пьяный дебош и избил свою сожительницу.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница села со следами побоев на лице. Она рассказала, что ее пьяный гражданский муж дерется, оскорбляет ее и постоянно угрожает. Как выяснилось, пара проживает вместе несколько лет, мужчина приехал из Волынской области и живет за счет временных заработков на стройке.

"Полицейские вошли в дом и провели с мужчиной разъяснительную работу. При составлении протокола об административном правонарушении 41-летний дебошир схватил с серванта два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование милиционера положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый применил устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и попал в левую ногу", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба полиции

Затем лейтенант полиции вызвал скорую и оказал мужчине первую помощь.

Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено подозрение.

Полиция готовит соответствующие материалы в суд по дальнейшему избранию в отношении задержанного меры пресечения. Отмечается, что мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 12 января вступили в силу нормы закона об уголовной ответственности за домашнее насилие, который, среди прочего, предусматривает создание специального реестра таких случаев.

В феврале Нацполиция начала разработку нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия. Первым таким документом стал проект срочного предписания, запрещающего дебоширу в течении 10 суток заходить в место проживания жертвы и контактировать с ней.