Львовянина приговорили к 120 часам общественных работ за неуплату алиментов

Суды начали применять новый вид наказания для неплательщиков алиментов.

Железнодорожный районный суд Львова признал 32-летнего безработного мужчину виновным в неуплате алиментов на общую сумму 18129 гривен и приговорил его к 120 часам общественных работ.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Во время судебного разбирательства было установлено, что мужчина должен был ежемесячно, начиная с января 2013 года, выплачивать своей бывшей жене по 500 гривен алиментов на содержание дочери. Однако, на протяжении четырех лет, до января 2016 года, он этого не делал, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 18 тыс. гривен.

Обвиняемый на суде свою вину полностью признал. Учитывая, что мужчина ранее не был судим, не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, а также получил положительные характеристики от соседей, суд назначил ему наказание за нарушение ч.1 ст.164 УК в виде 120 часов общественных работ. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Это первый во Львове случай, когда суд применил новый вид ответственности за неуплату алиментов, - общественно-полезные работы, оплата которых непосредственно пойдет на погашение долга перед ребенком.

По данным судебного реестра, с начала действия нового закона, к общественным работам за неуплату алиментов осуждены уже трое мужчин - кроме вышеупомянутого львовянина, также речь идет о жителях Червонограда и Каменка-Бугского района.

Кроме того, 26 февраля специалисты Главного территориального управления юстиции во Львовской области провели во Львове первый рейд против неплательщиков алиментов, в ходе которого изъяли автомобиль, а также арестовали квартиру должника.

Напомним, летом 2017 года в Украине алименты на детей увеличили на 20%. В конце года Верховная приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, в том числе - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.

В феврале Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов и обязал плательщиков раз в три месяца подавать отчет. Для взыскания денег с должников Минюст создал специальные штабы, которые с 1 апреля заработают по всей Украине.

Также Минюст предлагает повысить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен.