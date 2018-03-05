Суд приговорил "шоколадного" грабителя банков к 8 годам тюрьмы

Доказана причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений.

Суд приговорил "шоколадного" грабителя банков к 8 годам тюрьмы
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 8 годам тюрьмы 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области Владислава Иваницкого, который грабил банки и оставлял на месте преступления шоколадку.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Отмечается, что доказана причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно - 22 разбойных нападений на банки и двух преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривен.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса.

Он осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2017 года полиция объявила вознаграждение в размере 100 тыс. гривен за информацию о подозреваемом, в июле он был задержан. В полиции отмечают, что мужчина выбирал банки без охраны и ни разу не применял оружие. На месте преступления он оставлял шоколадки или конфеты.


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