Двое киевлян вырастили в старом сельском доме конопли на 5 млн гривен

В полицию обратились местные жители, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца исчезает вода.

?Двое киевлян вырастили в старом сельском доме конопли на 5 млн гривен
Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Комаровка Киевской области двое киевлян вырастили плантацию элитной конопли на 5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции.

К правоохранителям обратились жители села, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца регулярно исчезает вода.

Как оказалось, несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. В нем никто не проживал постоянно, но раз в три дня туда наведывались новые хозяева. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.

"В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов, урожай выращивали с достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается. Внутри помещения все было обустроено для непрерывного процесса выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива", - отметили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса(посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ).

Фото: kv.npu.gov.ua

Одного подозреваемого задержали на месте, а его напарника - по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 27-летнего торговца наркотиками, который продавал кокаин, MDMA и марихуану через соцсети и мобильные приложения, и изъяли у него дома наркотики на 3 млн гривен. Выйти на дилера помогло задержание у станции метро "Дарница" 21-летнего киевлянина с килограммом конопли.


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