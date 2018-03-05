Двое киевлян вырастили в старом сельском доме конопли на 5 млн гривен
В полицию обратились местные жители, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца исчезает вода.
В селе Комаровка Киевской области двое киевлян вырастили плантацию элитной конопли на 5 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте полиции.
К правоохранителям обратились жители села, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца регулярно исчезает вода.
Как оказалось, несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. В нем никто не проживал постоянно, но раз в три дня туда наведывались новые хозяева. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.
"В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов, урожай выращивали с достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается. Внутри помещения все было обустроено для непрерывного процесса выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива", - отметили в полиции.
Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса(посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ).
Одного подозреваемого задержали на месте, а его напарника - по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 27-летнего торговца наркотиками, который продавал кокаин, MDMA и марихуану через соцсети и мобильные приложения, и изъяли у него дома наркотики на 3 млн гривен. Выйти на дилера помогло задержание у станции метро "Дарница" 21-летнего киевлянина с килограммом конопли.
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05.03.2018 10:14