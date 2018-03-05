Объявлены победители «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар».

Об этом сообщает Лента.ру

Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он начал церемонию с шутки про конфуз, произошедший в прошлом году, — когда актеры, объявившие лауреатов премии за «Лучший фильм», перепутали конверты.

В главной номинации — «Лучший фильм» — победу одержала картина «Форма воды». Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо («Форма воды»).

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех». Приз в категории «Лучший актер второго плана» взял Сэм Рокуэлл за участие в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори («Зови меня своим именем»), за оригинальный — Джордану Пилу («Прочь»).

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за работу ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучший актер» победил Гэри Олдмен за роль в фильме «Темные времена».

«Оскар» как лучший документальный фильм получил американский проект «Икар», посвященный допинговому скандалу в РоSSии.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Оскар» достался ленте «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили).

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.