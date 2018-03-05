Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия
Он шел по улице с ППШ.
Киевская полиция в воскресенье задержала на улице местного жителя, у которого при себе был пистолет-пулемет Шпагина и четыре патрона калибра 9 мм.
По данным источника LB.ua в правоохранительных органах, дома у мужчины нашли целый арсенал: еще один ППШ, пистолет-пулемет Судаева, пистолет ТТ, наган, две винтовки Мосина, винтовку СВТ-40, три пистолета, три винтовки, пистолет-пулемет иностранного производства и 552 патрона к различному оружию.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием.
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Общество
05.03.2018 07:24