Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия

Он шел по улице с ППШ.

Киевская полиция в воскресенье задержала на улице местного жителя, у которого при себе был пистолет-пулемет Шпагина и четыре патрона калибра 9 мм.

По данным источника LB.ua в правоохранительных органах, дома у мужчины нашли целый арсенал: еще один ППШ, пистолет-пулемет Судаева, пистолет ТТ, наган, две винтовки Мосина, винтовку СВТ-40, три пистолета, три винтовки, пистолет-пулемет иностранного производства и 552 патрона к различному оружию.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием.