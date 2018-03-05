В Харькове возбудили дело из-за частых аварий в теплосети

Мэрия говорила, что тепломагистрали к отопительному сезону готовы.

В Харькове возбудили дело из-за частых аварий в теплосети
Авария на теплотрассе в Харькове
Фото: zubko.gennadiyFacebook

Прокуратура считает служебную халатность причиной семи масштабных аварий в теплосети Харькова в течение 10 дней.

С 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянская, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова произошли несколько аварий на тепломагистралях. Из-за порывов труб без тепла осталось не менее 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и тому подобное.

"В то же время в октябре 2017 руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону. Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе", - сообщает прокуратура Харькова.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.


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