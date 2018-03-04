Украинец пытался вывезти из оккупированной Горловки 300 кг свинца

Мужчина спрятал его в своей легковушке.

Пограничники Краматорского отряда обнаружили почти 300 кг свинца в автомобиле украинца, который ехал с временно оккупированной Горловки. Об этом на своем сайте сообщает Государственная пограничная служба.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

"В КПВВ "Майорское" во время углубленного осмотра автомобиля "ВАЗ" под управлением гражданина Украины, который ехал с временно оккупированной Горловки, пограничным нарядом обнаружено около 300 кг свинца с признаками скрытия в конструктивных особенностях транспортного средства. Сумма товара уточняется", - говорится в сообщении.

Нарушителя и находку передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

Напомним, ранее в Сумской области в лесу нашли 200 кг контрабандной красной икры.


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