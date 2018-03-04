Под завалами крыши завода в Кривом Роге погиб 25-летний рабочий

Работники ГосЧС пытались спасти его со вчерашнего вечера.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области обрушилась кровля цеха завода "Арселормиттал Кривой Рог", под завалами оказался человек. Инцидент произошел накануне, 3 марта, в 21.14, сообщает ГосЧС.

"В одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте в ПАО "Арселормиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. 400 кв. м. На месте спасателями было выяснено, что под завалами находился работник, возрастом ориентировочно 25 лет", - говорится в сообщении.

Поисковая операция, к которой привлекли 54 спасателя, закончилась сегодня утром.

В 11.15 под завалами нашли тело погибшего работника.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали группу наркодилеров с 400 дозами метамфетамина