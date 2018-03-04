В Кривом Роге задержали группу наркодилеров с 400 дозами метамфетамина

Среди них гражданин РФ, 20-летний местный житель и несовершеннолетний парень.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранители задержали распространителей наркотиков и изъяли у них более 400 доз метамфетамина. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

"В распространении сильнодействующего психотропного вещества на территории Кривого Рога подозревается преступная группа, в состав которой входили гражданин РФ , несовершеннолетний парень и 20-летний местный житель. Мужчины организовали на территории города схему распространения метамфетамина путем размещения надписей на зданиях и раздачи визиток ", - говорится в сообщении.

Правоохранители почти год документировали преступную деятельность наркодилеров.

В ходе обысков 2 марта сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи изъяли "412 фрагментов пластиковых трубочек с метамфетамином, записи о количестве сбыта психотропа, мобильные телефоны и банковские карточки, с помощью которых велись расчеты с покупателями".

Изъятые предметы и вещества направили на экспертизу.

Двум украинцам, которые были участниками преступной группы, вручили уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

О судьбе гражданина РФ в полиции не сообщают.

Напомним, ранее в Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагами.