"Эмоджи муви" получил "Золотую малину"

Худшие актеры - Тайлер Перри и Том Круз.

В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Золотая малина" за сомнительные достижения в сфере кинематографа.

Как сообщает Hollywood Reporter, главным лауреатом премии стал фильм "Эмоджи муви", который забрал сразу четыре приза: за худший фильм, худший сценарий, худшего режиссера и худший экранный ансамбль.

Худшей актрисой стала Тайлер Перри за роль в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2", худшим актером - Том Круз за роль в "Мумии".

Также "малину" за роли второго плана получили Мэл Гибсон ("Здравствуй, папа, Новый год! 2") и Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее").

По количеству номинаций лидировал блокбастер Майкла Бэя "Трансформеры: Последний рыцарь", но в итоге картина не получила ни одного приза. Зато эротическая драма "На пятьдесят оттенков темнее", представленная в восьми категориях, одержала победу в номинациях "Худшая актриса второго плана" и "Худший римейк, пародия или сиквел".

Напомним, что в прошлом году худшим фильмом назвали документалку про Хиллари Клинтон.