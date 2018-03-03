"Эмоджи муви" получил "Золотую малину"
Худшие актеры - Тайлер Перри и Том Круз.
В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Золотая малина" за сомнительные достижения в сфере кинематографа.
Как сообщает Hollywood Reporter, главным лауреатом премии стал фильм "Эмоджи муви", который забрал сразу четыре приза: за худший фильм, худший сценарий, худшего режиссера и худший экранный ансамбль.
Худшей актрисой стала Тайлер Перри за роль в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2", худшим актером - Том Круз за роль в "Мумии".
Также "малину" за роли второго плана получили Мэл Гибсон ("Здравствуй, папа, Новый год! 2") и Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее").
По количеству номинаций лидировал блокбастер Майкла Бэя "Трансформеры: Последний рыцарь", но в итоге картина не получила ни одного приза. Зато эротическая драма "На пятьдесят оттенков темнее", представленная в восьми категориях, одержала победу в номинациях "Худшая актриса второго плана" и "Худший римейк, пародия или сиквел".
Напомним, что в прошлом году худшим фильмом назвали документалку про Хиллари Клинтон.
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03.03.2018 10:40