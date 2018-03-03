Число жертв непогоды в Европе увеличилось до 60

Из-за снегопада в Брюсселе за последние сутки отменили 130 рейсов.

Число жертв непогоды в Европе увеличилось до 60
Непогода в Англии
Фото: EPAUPG

Большая часть Европы в течение последней недели страдает от снегопадов и морозов. В результате непогоды погибли уже более 60 человек. Об этом сообщает AFP.

После сильных снегопадов ситуация в пятницу несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной, что привело к значительным задержкам на автомагистралях, железных дорогах и в аэропортах.

Так, вчера в Брюсселе отменили 130 рейсов.

Наибольшее количество погибших в Польше, где за последние дни температура снизилась до -27 градусов, там из-за непогоды погибли 23 человека. Семь человек погибли в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника, которые вчера попали под лавину в Альпах, где наблюдаются особенно сильные снегопады.

В Италии сохраняются низкие температуры, а ряд крупных магистралей заблокированы из-за снега и гололеда. В некоторых городах страны закрыли школы, местные власти призвали людей по возможности оставаться дома.

В другой части Европы, в частности в Сербии и Хорватии, наблюдается улучшение погодных условий.

Напомним, ранее из-за снегопадов в Украине закрыли аэропорты в 6 городах.


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