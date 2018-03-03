В Харькове из-за прорыва на тепломагистрали без отопления более 100 объектов
В том числе роддом.
В центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов. Об этом сообщает УНИАН.
"Авария на трубопроводе произошла сегодня около 3.00 под улицей Чернышевского в Киевском районе Харькова", - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко.
По ее словам, из-за прорыва трубопровода диаметром 500 мм без отопления остались 84 жилых дома, два детсада, детско-юношеская спортивная школа, родильный дом, медицинская часть МВД, больница, кожно-венерологический диспансер и тубдиспансер.
На месте работают ремонтники, они откачивают воду и пытаются ликвидировать порыв без проведения земляных работ.
Чуйко отметила, что отопление планируют восстановить сегодня к вечеру.
Напомним, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов.
Также прорыв тепломагистрали произошел сегодня в Киеве.
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