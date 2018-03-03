В Харькове из-за прорыва на тепломагистрали без отопления более 100 объектов

В том числе роддом.

В Харькове из-за прорыва на тепломагистрали без отопления более 100 объектов
Архивное фото
Фото: zubko.gennadiyFacebook

В центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов. Об этом сообщает УНИАН.

"Авария на трубопроводе произошла сегодня около 3.00 под улицей Чернышевского в Киевском районе Харькова", - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко.

По ее словам, из-за прорыва трубопровода диаметром 500 мм без отопления остались 84 жилых дома, два детсада, детско-юношеская спортивная школа, родильный дом, медицинская часть МВД, больница, кожно-венерологический диспансер и тубдиспансер.

На месте работают ремонтники, они откачивают воду и пытаются ликвидировать порыв без проведения земляных работ.

Чуйко отметила, что отопление планируют восстановить сегодня к вечеру.

Напомним, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов.

Также прорыв тепломагистрали произошел сегодня в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция задержала женщину, которая рассылала по почте амфетамин из оккупированной МакеевкиПолиция задержала женщину, которая рассылала по почте амфетамин из оккупированной Макеевки
На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристовНа курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов
Умерла известная британская актриса Эмма ЧемберсУмерла известная британская актриса Эмма Чемберс
На американский штат Кентукки обрушился мощный шторм с торнадоНа американский штат Кентукки обрушился мощный шторм с торнадо
Актер Жан Рено приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильмаАктер Жан Рено приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильма
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцинуВ Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцину
30 человек погибли из-за землетрясения в Папуа - Новой Гвинее30 человек погибли из-за землетрясения в Папуа - Новой Гвинее
В Харькове восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетяхВ Харькове восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях
Рембригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в ХарьковеРембригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове
Из-за аварии на теплотрассе медицинские учреждения и детский дом в Харькове обогревают тепловыми пушкамиИз-за аварии на теплотрассе медицинские учреждения и детский дом в Харькове обогревают тепловыми пушками
В Харькове второй раз за три дня произошел прорыв на тепломагистралиВ Харькове второй раз за три дня произошел прорыв на тепломагистрали
В Сумах из-за гриппа объявили карантинВ Сумах из-за гриппа объявили карантин
В Харькове 400 домов остались без тепла и горячей водыВ Харькове 400 домов остались без тепла и горячей воды
В Ужгороде из-за пожара из гостиницы эвакуировали 42 человекВ Ужгороде из-за пожара из гостиницы эвакуировали 42 человек
Из-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погиблиИз-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости