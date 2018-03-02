В Днепре прогремел взрыв
Мужчине оторвало часть руки, он получил сильные ожоги.
В Шевченковском районе Днепра на улице Мукаша Салакунова (жилмассив Тополь-1) около 19:30 2 марта прогремел взрыв. Об этом сообщает Информатор.
По данным полиции, пострадал мужчина - ему оторвало часть руки, также он получил сильные ожоги.
Свидетели сообщили, что услышали хлопок возле заброшенного дома. Они пошли проверить, что произошло, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом. Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови и получил сильные ожоги тела. Пострадавшего госпитализировали.
Согласно сообщению, на месте происшествия работают взрывотехники. Пока никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.
Как сообщалось, утром в среду, 28 февраля, в Сумах произошел взрыв в магазине по улице Героев Крут. Неизвестны повредили витрину и бросили в помещение взрывчатку.
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