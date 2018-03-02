В Днепре прогремел взрыв

Мужчине оторвало часть руки, он получил сильные ожоги.

В Днепре прогремел взрыв
Фото: dp.informator.ua

В Шевченковском районе Днепра на улице Мукаша Салакунова (жилмассив Тополь-1) около 19:30 2 марта прогремел взрыв. Об этом сообщает Информатор.

По данным полиции, пострадал мужчина - ему оторвало часть руки, также он получил сильные ожоги.

Свидетели сообщили, что услышали хлопок возле заброшенного дома. Они пошли проверить, что произошло, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом. Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови и получил сильные ожоги тела. Пострадавшего госпитализировали.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают взрывотехники. Пока никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Как сообщалось, утром в среду, 28 февраля, в Сумах произошел взрыв в магазине по улице Героев Крут. Неизвестны повредили витрину и бросили в помещение взрывчатку.


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