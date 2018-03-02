Минздрав: смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖ

Решение о временном запрете вакцины должно быть отозвано.

Министерство здравоохранения сообщило, что смерть новорожденного ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖ.

В сообщении ведомства говорится, диагноз ребенка нельзя разглашаться из-за врачебной тайны, но он никоим образом не связан с иммунизацией.

Вместе с умершим ребенком в тот же день и из того же флакона были привиты еще 10 детей. Ни у одного из них проблем после прививки не было.

Министерство настаивает, что решение Гослекслужбы о временном запрете вакцины БЦЖ серии №297 должно быть отозвано.

Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведена в Болгарии и была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. С сентября 2017 года до начала февраля 2018 года было использовано 59 131 доза этой вакцины.

Вакцина БЦЖ защищает детей от серьезных осложнений и генерализованных форм туберкулеза, которые могут стать причиной смерти. Вакцина существует в мире уже 80 лет и является одной из наиболее широко используемых среди всех современных вакцин. В Украине используется более 50 лет. Вакцинация ежегодно защищает от туберкулеза около 400 тысяч детей в Украине.