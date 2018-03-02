В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании

28-летний старший лейтенант полгода получал дань от торговцев "ширкой".

В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В четверг в Киеве прокуратура, СБУ и полиция провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, которые работали под "крышей" работника полиции.

В ходе негласных следственных действий правоохранители выяснили, что распространитель опия ацетилированного (так называемой ширки) в последние полгода ежемесячно платил полицейскому дань за возможность беспрепятственно "работать" на территории Киева и Киевской области.

После задержания мужчина сообщил правоохранителям, что именно сегодня он должен уплатить деньги работнику полиции.

Около 19:00 при получении дани был задержан оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Во время задержания 28-летний старший лейтенант начал сопротивляться представителям оперативных спецслужб и пытался скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, разбив автомобили, которыми были перекрыты пути ухода", - сказано в сообщении столичной прокуратуры.

В ходе спецоперации был задержан еще один наркоторговец.

Задержанным готовят сообщение о подозрении - нарктоторговцам по ст. 307 (хранение или сбыт наркотиков), полицейскому - по ст. 368 УК Украины (получение взятки).


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